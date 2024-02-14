Легкі гроші в обмін на життя: в ГУР розповіли, де та як Росія вербує найманців

Тисячі найманців зі злиденних країн приїжджають помирати в Україну буквально за копійки – і для росіян це дуже вигідно

Російський терористичний режим відчуває нестачу гарматного м'яса на фронті. Розуміючи, що чергова мобілізація може стати величезною небезпекою для російського диктатора Володимира Путіна, російські терористи вербують для війни в Україні найманців з Сомалі, Сьєрра-Леоне, Непалу, асадистської Сирії та Куби.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. За його словами, перш за все росіяни шукають "м'ясну гвардію" в країнах, де громадяни мають невеликі доходи та здебільшого живуть у злиднях.

Юсов зазначив, що Росія пропонує найманцям легкий заробіток, який виглядає дуже привабливо. Але не пояснює, куди доведеться їхати за цими грошами.

"Більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів, публічно засуджують таку діяльність і навіть дипломатично виступають із заявами та зверненнями до своїх громадян не іти на таку співпрацю… Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5-2 тисячі, які пропонує агресор, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо", – зазначив він.

Юсов підкреслив, що правду найманці дізнаються на місці. Але не відмовляються – що надихає росіян й надалі вербувати найманців за кордоном. Тим паче, що це для них політичний, фінансовий та соціальний зиск.

"Для Росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном, ніж продовжувати мобілізаційні заходи всередині країни. Вони бояться дестабілізації. Та і фінансово це дешевше, ніж забезпечувати власних військових", – резюмував представник ГУР МО.

Як писав "Телеграф", російська армія завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся.

Окрім непальців на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Що цікаво, їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".

Додамо, що ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.