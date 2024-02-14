Легкие деньги в обмен на жизнь: в ГУР рассказали, где и как Россия вербует наемников

Тысячи наемников из нищих стран приезжают умирать в Украину буквально за копейки – и для россиян это очень выгодно

Российский террористический режим испытывает нехватку пушечного мяса на фронте. Понимая, что очередная мобилизация может оказаться огромной опасностью для российского диктатора Владимира Путина, российские террористы вербуют для войны в Украине наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Непала, асадистской Сирии и Кубы.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. По его словам, прежде всего россияне ищут "мясную гвардию" в странах, где граждане имеют небольшие доходы и в основном живут в нищете.

Юсов отметил, что Россия предлагает наемникам легкий заработок, который выглядит очень привлекательно. Но не объясняет, куда придется ехать за этими деньгами.

"Большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность и даже дипломатически выступают с заявлениями и обращениями к своим гражданам не идти на такое сотрудничество… Но в странах с небольшим доходом те 1,5-2 тысячи, которые предлагает агрессор, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а какая-нибудь охрана, для части людей может выглядеть привлекательно", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что правду наемники узнают на месте. Но не отказываются – что вдохновляет россиян и дальше вербовать наемников за границей. Тем более, что это для них политическая, финансовая и социальная выгода.

"Для России выгоднее и дешевле искать наемников за границей, чем продолжать мобилизационные мероприятия внутри страны. Они боятся дестабилизации. Да и финансово это дешевле, чем обеспечивать своих военных", — резюмировал представитель ГУР МО.

Как писал "Телеграф", российская армия завербовала почти 15 000 непальцев в участии в войне против Украины. Многие вернулись травмированными, тогда как некоторые так и не вернулись.

Кроме непальцев на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Что интересно, их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

Добавим, что ВСУ взяли в плен наемника с другого конца света. Он прибыл воевать за Россию из далекой африканской республики Сьерра-Леоне.