Россия загоняет на войну африканских студентов: чем им угрожают

Чаще всего их привлекают к наступательным действиям для прикрытия более подготовленных подразделений

В ходе наступления на Харьковскую область Россия использует тысячи мигрантов и иностранных студентов в качестве дополнительной силы. При этом все это делается под угрозой.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, знакомых с ситуацией. По их словам, страна-агрессор грозится не продлять визы молодым студентам и рабочим, если те не станут на сторону РФ и не пойдут воевать вместе с оккупантами.

Более того, некоторых африканцев задерживают и заставляют выбирать между депортацией и военной службой. Эти так называемые "войска", сформированные из неопытных в этом деле людей, несут особенно высокие потери.

Чаще всего их привлекают к наступательным действиям для прикрытия более подготовленных подразделений. При этом один из украинских чиновников заявлял, что среди пленных действительно возросло количество иностранных бойцов. Особенно часто среди них встречаются африканцы и непальцы.

Украинская разведка выяснила, что Россия вербует людей на войну в Украине как минимум из 21 страны мира, включая несколько стран Африки. Этим людям якобы предлагают выгодные бонусы и заплаты при подписании контракта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики перебрасывают на Харьковскую область подразделения из "отказников", тем самым буквально отправляя их на смерть.