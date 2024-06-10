Хотіли вберегти Кримський міст, але пішли на дно: що відомо про буксир "Інженер Смірнов" та баржу "Секція-179"

Внаслідок пригоди є пошкодження

Російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що 8 червня дрони атакували буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" в Таганрозькій затоці.

"Телеграф" розібрався, що це за буксир та баржа, яку могли атакувати у РФ. Варто підкреслити, що обидва використовувались у військових цілях.

Баржа "Секция — 179"

У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що нібито українські військові застосували дрони-камікадзе, щоб націлитися на буксир "Інженер Смирнов", який буксирував баржу "Секція-179". Баржа, як стверджується, використовується для охорони Керченського мосту. Цей інцидент, за попередніми даними, стався в Азовському морі.

Там відзначили, що на російському сайті, де містяться дані про буксир, містяться дані, що атака нібито була здійснена безпілотним літальним апаратом. Хоча цю інформацію ніхто не підтверджував з офіційних осіб.

Баржа "Секция — 179" - що відомо

Буксир "Инженер Смирнов"

Зазначається, що цей буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження. 2001 року судно названо на честь Лева Григоровича Смирнова — керівника технічного управління Московського річкового пароплавства у 1980-х роках.

Зверніть увагу! Раніше росіяни розмістили старі баржі уздовж Кримського мосту для його захисту від атак українськими безпілотними морськими дронами, а у районі Керчі посилили протиповітряну оборону.

Буксир "Инженер Смирнов" - що відомо

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати атакували буксир та баржу в Таганрозькій затоці на території Росії. Внаслідок пригоди є пошкодження. Інцидент трапився ввечері 8 червня. Проте подробиці з’явилися лише зараз. Наразі відомо, що двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти могли позбутися ще одного свого корабля. Його атакували безпілотники.