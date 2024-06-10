"Це сіра зона": що зараз відбувається у Рижівці, яку "взяли" кадировці

До цієї зони не приїжджає поліція, ДСНС та інші служби

Село Рижівка на Сумщині, про захоплення якого заявляв голова Чеченні Рамзан Кадиров, це зараз сіра зона. Територія не під окупацією.

Про це повідомляє Кордон.Медіа, посилаючись на слова старости села Сергія Анікіна. Чоловік хоч і евакуювався у Білопіллі із середини березня поточного року, але продовжує возити продукти для людей, які там мешкають.

"Я був у суботу та неділю в Рижівці, возив хліб, інші продукти для місцевих. Там живуть 9 людей. Рижівку ніхто не захоплював. Це Україна", — сказав Анікін.

Нині село Рижівка – це сіра зона. Туди не приїжджає поліція, ДСНС та інші служби.

Лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі пише, що це далеко не така ситуація, як була у Харківській області.

"Станом на зараз – це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону у напрямку Рижівки, яка є супутником російського Тьоткіно. Активних дій у прикордонних немає. Сили оборони контролюють ситуацію, ворог отримав вогненну поразку", — зазначив він. він.

Також Коваленко додав, що кадировці — це інформаційна армія, ставку зроблено на інформаційну компоненту. Тому порівнювати із ситуацією на Харківщині не варто. Проте загроза дій росіян на прикордонних теренах залишається.

Водночас голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі Радіо Свобода заявив, що у Рижівці немає таких будівель, які були поширені на фото та відео кадировцями.

"Можна сказати, що це сіра зона. Тому що там ви знаєте, що навіть один будинок половина знаходиться в Україні, половина – у Росії. Відстань до державного кордону є надзвичайно близькою. Тобто це можна сказати як лінія зіткнення. Тому ми розуміємо, що такі питання, як захід ДРГ, цілком можливі. Це іноді відбувається", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі наголосив, що на Сумщині наші сили повністю контролюють ситуацію. Триває активність російських диверсійних груп, проте успішно їх ліквідують. Щодо села Рижівка, то загарбники намагаються реалізувати там операцію пропагандистського характеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні російські окупанти заявили про захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.