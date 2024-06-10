Уражено "жирні" цілі: у Генштабі розкрили наслідки атаки на Крим

Росіяни не змогли збити жодну ціль

Під час нічної атаки на тимчасово окупований Крим українські Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси Росії. Зокрема, йдеться про ЗРК С-400 та С-300.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. На противагу російським заявам про успішну роботу ППО, зазначається, що жодну повітряну ціль України не було збито.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Також була помічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Росії.

Зауважимо, що "Кримський вітер" повідомляв, що пожежі було зафіксовано:

45.447300, 32.744500 Чорноморський р-н, площа пожежі — 0.48 км2 (три місця горіння), розпочалась 10.06.2024 2:00 (приблизно);

45.596500, 34.43800 Джанкойський район; площа пожежі — 0.35 км2 (два місця горіння), розпочалась 10.06.2024 2:00 (приблизно);

45.102200, 35.346600 Феодосійський район; площа пожежі — 1.66 км2; розпочалась 09.06.2024 20:00 (одне місце горіння)

Додається, що всі пожежі по картах Google у чистому полі, а отже, там могли бути пускові установки ППО, станції радіолокації тощо.

"ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", — додає Генштаб.

Українські оборонці наголосили, що жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника. Росіяни ж писали, що їхні сили ППО "знищили" 12 ракет ATACMS.

Раніше "Телеграф" писав, що ніч на 6 червня, як виявилося, українські дрони атакували не лише НПЗ та нафтобазу на території РФ. У цей час морські безекіпажні катери ГУР відвідали і тимчасово окупований Крим. Там, мабуть, було знищено чергове судно супротивника.