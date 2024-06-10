Поражены "жирные" цели: в Генштабе раскрыли последствия атаки на Крым

Россияне не смогли сбить ни одну ракету

Во время ночной атаки на временно оккупированный Крым украинские Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы России. В частности, речь идет о ЗРК С-400 и С-300.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В противовес российским заявлениям об успешной работе ПВО отмечается, что ни одна воздушная цель Украины не была сбита.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Также была подмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов России.

Отметим, что "Крымский ветер" сообщал, что пожар был зафиксирован:

45.447300, 32.744500 Черноморский р-н, площадь пожара — 0.48 км2 (три места горения), началась 10.06.2024 2:00 (приблизительно);

45.596500, 34.43800 Джанкойский район; площадь пожара — 0.35 км2 (два места горения), началась 10.06.2024 2:00 (приблизительно);

45.102200, 35.346600 Феодосийский район; площадь пожара — 1.66 км2; началась 09.06.2024 20:00 (одно место горения)

Добавляется, что все пожары по картам Google в чистом поле, а значит, там могли быть пусковые установки ПВО, радиолокационные станции и т.д.

"ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", — добавляет Генштаб.

Украинские защитники подчеркнули, что ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника. Россияне же писали, что их силы ПВО "уничтожили" 12 ракет ATACMS.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью на 6 июня, как оказалось, украинские дроны атаковали не только НПЗ и нефтебазу на территории РФ. В это время морские безэкипажные катера ГУР посетили и временно оккупированный Крым. Там, вероятно, было уничтожено очередное судно противника.