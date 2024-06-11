"Росіяни дійсно сповільнилися": в Пентагоні розповіли, як допомога від США змінила ситуацію на фронті в Україні

Прогрес росіян на Харківщині значно сповільнився, оскільки ЗСУ міцно тримають оборону

Збройні сили України змогли сповільнити наступ російських терористів у Харківській області, оскільки допомога від США почала активно поступати в Україну. Також українським військам вдалося забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Про це заявив спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що російські терористи значно сповільнили свій прогрес на півночі Харківської області.

За словами Райдера, зараз Україна може утримувати лінію фронту. Американська допомога почала надходити до ЗСУ. До того ж це ще далеко не все: цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з допомоги обороні України (формат Рамштайн), на якому будуть обговорюватися головні поточні потреби української армії.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", – додав він.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський спростував дозвіл Британії бити по Росії ракетами Storm Shadow. Він пояснив, у чому складність.