"Россияне действительно замедлились": в Пентагоне рассказали, как помощь от США изменила ситуацию на фронте в Украине

Прогресс россиян в Харьковской области значительно замедлился, поскольку ВСУ крепко держат оборону

Вооруженные силы Украины смогли замедлить наступление российских террористов в Харьковской области, поскольку помощь от США начала активно поступать в Украину. Также украинским войскам удалось обеспечить крепкое удержание линии обороны.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. Он отметил, что российские террористы значительно замедлили прогресс на севере Харьковской области.

По словам Райдера, сейчас Украина может удерживать линию фронта. Американская помощь начала поступать в ВСУ. К тому же, это еще далеко не все: на этой неделе в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по помощи обороне Украины (формат Рамштайн), на котором будут обсуждаться главные текущие потребности украинской армии.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", – добавил он.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский опроверг разрешение Британии бить по России ракетами Storm Shadow. Он объяснил, в чем сложность.