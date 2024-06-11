Враг захватил село около Часового Яра: что происходит на фронте (карта)

Официально о захвате Ивановского пока не сообщалось

В понедельник, 10 июня россияне захватили село Ивановское в Донецкой области, расположенное недалеко от Часового Яра. Оккупантам удалось продвинуться еще в двух местах.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещеевке", — сообщили аналитики DeepState, опубликовав обновленные карты.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 10 июня, на Покровском направлении — самая горячая обстановка. С начала суток россияне 21 раз пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

"19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются недалеко от Новоалександровки и Новопокровского", — сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что предварительные потери врага на этом направлении составили 198 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также вражеский самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля.

Также остается напряженной ситуация на Кураховском направлении. С начала суток до вечера 10 июня количество боевых столкновений увеличилось до 17. Россияне пытаются продвинуться у населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковеевка.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений возросло до 12. Враг пытался продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Украинские защитники отразили все атаки россиян.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что россияне существенно замедлились в Харьковской области. Это связано с тем, что украинские защитники начали получать вооружение из США.