На Белгородскую область упали еще три российские КАБ: сколько всего авиабомб "потеряли" оккупанты

Белгородская область страдает от действий россиян

За последние несколько дней в Белгородской области россияне уронили три авиабомбы. А общее количество "потерянных" авиационных боеприпасов подходит к сотне.

О случаях "нештатного схода" пишет ASTRA. Отмечается, что новые случаи произошли 6 и 8 июня.

"6 июня с российских самолетов "нештатно сошли" сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 километрах от села Батрацкая Дача, вторая — в 2 км от села Поляна в регулярно обстреливаемом Шебекинском городском округе", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что новый случай был зафиксирован 8 июня. Тогда в 800 метрах от села Новотроевка, что в 30 километрах от украинской границы, была обнаружена полуторатонная российская авиабомба.

В упомянутых выше случаях эвакуация не проводилась и обошлось без пострадавших. Однако отмечается, что за последнюю сотню дней российская авиация сбросила на Белгородскую область и оккупированные территории Украины 87 авиабомб.

Как сообщалось ранее, 10 июня, в российском городе Шебекино на мине подорвались сразу четыре человека — трое российских "бойцов самообороны", а вместе с ними и сотрудник пропагандистского ресурса "Россия 24". Все получили травмы разной степени тяжести.