Травмы получили все четверо

Сегодня, 10 июня, в российском городе Шебекино, на который РФ постоянно сбрасывает свои авиабомбы, на мине подорвались сразу четыре человека — трое российских "бойцов самообороны", а вместе с ними и сотрудник пропагандистского ресурса "Россия 24". Все получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение сделал в своем Telegram.

"В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция. Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгород", — написал Гладков.

Еще двум "бойцам самообороны" была оказана медицинская помощь, они будет лечиться амбулаторно.

Шебекино, Белгородская обл.

Город областного подчинения, центр Шебекинского района Белгородской области, Россия. По состоянию на 2008 год в городе проживало 45 634 человека. Сколько там проживает сейчас неизвестно.

Стоит отметить, что до 1920-х годов город принадлежал Слободской Украине.

Шебекино на карте

Даже название города отражает украинский дух — населенный пункт был назван фамилией первого землевладельца — казацкого подполковника Шибека И.Д., который основал здесь слободу, поселив своих людей.

Пропагандисты разных российских телеканалов часто путают название города и называют его, в частности, Шмякино, Шебякино и другими странными названиями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как городок Шебекино, расположенный в Белгородской области России, попал под сильный обстрел. Тогда пострадали четыре человека, двое попали в больницу Белгорода. Один из них с осколочными ранениями шеи и спины находился в тяжелом состоянии.