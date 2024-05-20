Российская авиация отработала по своему же Шебекино, скинув несколько бомб: подробности

Власти частично подтвердили инцидент

Российская авиация по ошибке отработала по собственной территории, сбросив 17 и 18 мая четыре авиабомба ФАБ 250/500 на Шебекино Белгородской области и его окрестностях. Вероятно, они перепутали этот населенный пункт с Волчанском Харьковской области, который сейчас оккупационные войска сравнивают с землей.

Две авиабомбы упали непосредственно в Шебекино, по одной в поселке Батрацкая Дача и селе Новая Таволжанка в окрестностях города. Об этом сообщает Astra.

Инцидент частично подтвердили местные власти. Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов осторожно написал в своем Telegram-канале о "падении взрывоопасного предмета". Он не назвал, что именно это было и чей снаряд упал, хотя регулярно пишет об "обстрелах ВСУ".

Отметим, что три авиабомбы были сброшены 17 мая. Еще одна упала на село Новая Таволжанка на следующий день.

По данным Astra, 17 мая были повреждены дома, что подтверждают местные власти. В селе Новая Таволжанка обошлось без разрушений и пострадавших.

Город Шебекино находится в 15 км по прямой от украинского Волчанска. Поэтому есть вероятность, что российская авиация перепутала населенные пункты и отработала по своей территории.

Шебекино и Волчанск находятся недалеко от границы.

Неоднократно россияне "упускали" авиабомбы на свои города или на временно оккупированные территории. Однако не четыре за два дня.

Ранее россияне упустили две авиабомбы в Белгородской области. Ночью 13 мая ФАБ-500 упала на парковку с автомобилями в поселке Разумное. И буквально через несколько часов "упустили" еще одну авиабомбу совсем недалеко от места падения первого авиаснаряда.

"Телеграф" ранее сообщал об обвале дома в Белгородской области. Российская пропаганда запуталась в версиях.