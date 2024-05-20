Російська авіація відпрацювала по своєму ж Шебекіно, скинувши кілька бомб: подробиці

Влада частково підтвердила інцидент

Російська авіація помилково відпрацювала по власній території, скинувши 17 та 18 травня чотири авіабомби ФАБ 250/500 на Шебекіно Бєлгородської області та його околиці. Ймовірно, вони переплутали цей населений пункт з Вовчанськом Харківської області, який зараз окупаційні війська рівняють з землею.

Дві авіабомби впали безпосередньо у Шебекіно, по одній ― в селищі Батрацька Дача та селі Нова Таволжанка на околицях міста. Про це повідомляє Astra.

Інцидент частково підтвердила місцева влада. Голова адміністрації Шебекинського міського округу Володимир Жданов обережно написав у своєму Telegram-каналі про "падіння вибухонебезпечного предмета". Він не назвав що саме це було та чий снаряд впав, хоча регулярно пише про "обстріли ЗСУ".

Зазначимо, що три авіабомби були скинуті 17 травня. Ще одна, на село Нова Таволжанка, впала на наступний день.

За даними Astra, 17 травня були пошкодження будинків, що підтверджує місцева влада. У селі Нова Таволжанка обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Місто Шебекіно знаходиться у 15 км по прямій від українського Вовчанська. Тому є ймовірність, що російська авіація переплутала населені пункти та "відпрацювала" по своїй території.

Шебекіно та Вовчанськ знаходяться неподалік від кордону

Неодноразово росіяни "впускали" авіабомби на свої міста або на тимчасово окуповані території. Проте не чотири за два дні.

Раніше росіяни впустили дві авіабомби у Бєлгородській області. Вночі 13 травня ФАБ-500 впала на парковку з автомобілями у селищі Разумноє. І буквально через кілька годин "упустили" ще одну авіабомбу зовсім недалеко від місця падіння першого авіаснаряду.

"Телеграф" раніше повідомляв про обвал будинку у Бєлгородській області. Російська пропаганда заплуталась у версіях.