Карма у дії: російський пропагандист підірвався на міні разом з "самооборонцями" Бєлгородщини

Травми отримали всі четверо

Сьогодні, 10 червня, у російському місті Шебекіно, на яке РФ постійно скидає свої авіабомби, на міні підірвалися одразу четверо осіб — троє російських "бійців самооборони", а разом з ними й співробітник пропагандистського ресурсу "Росія 24". Всі отримали травми різного ступеню важкості.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Допис зробив у своєму Telegram.

"У тяжкому стані до Шебекінської ЦРЛ доставлено оператора телеканалу — у чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Наразі лікарями проводиться операція. Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 міста Бєлгород", — написав Гладков.

Ще двом "бійцям самооборони" була надана медична допомога, вона лікуватимуться амбулаторно.

Шебекіно, Бєлгородська обл.

Місто обласного підпорядкування, центр Шебекінського району Бєлгородської області, Росія. Станом на 2008 рік у місті проживали 45 634 особи. Скільки там проживає нині — невідомо.

Варто зауважити, що до 1920-х років місто належало до Слобідської України.

Шебекіно на карті

Навіть назва міста відображає український дух — населений пункт було названо від прізвища першого землевласника — козацького підполковника Шибека І.Д., що заснував тут слободу, оселивши своїх людей.

Пропагандисти з різних російських телеканалів часто плутають назву міста і називають його, зокрема, Шмякіно, Шебякіно та іншими дивними назвиськами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як містечко Шебекіно, що у Бєлгородській області Росії, потрапило під сильний обстріл. Тоді постраждали четверо людей, двоє потрапили до лікарні Бєлгорода. Один з них з осколковими пораненнями шиї та спини перебував у важкому стані.