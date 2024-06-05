Армія Росії вдарила по готелю в Одеській області: де він знаходиться та як виглядав до обстрілу

Слідчі разом з СБУ детально документують наслідки удару

Вечором 5 червня армія РФ вдарила по Одеській області. Ворог зруйнував готель в курортному селищі, на щастя обійшлося без жертв.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі. Наразі слідчі оглядають місце прильоту та документують новий факт воєнного злочину Росії в Україні.

Обстріл об'єктів туристичної інфраструктури стався близько 17:00 у Білгород-Дністровському районі. У моніторингових каналах повідомляли, що ворог застосував балістичні ракети, але ця інформація потребує підтвердження від військових. За попередніми даними, постраждав готель "Чорне море" у Грибівці.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі разом з представниками СБУ оглядають місце прильоту, складають повний перелік руйнувань та пошкоджень. На фото помітно, що у готелі пробиті верхні поверхи, пошкоджений фасад та вибито вікна. На щастя, там нікого не було з відпочивальників, тому інформації про постраждалих не надходило.

Так 4-зірковий готель за 40 км від Одеси виглядав до того, як по ньому вдарили окупанти. На території були відкритий і закритий басейни, пляжний бар, дитяча кімната, ресторан, тренажерний зал, серфінг клуб, три конференц — зали.

Також "Телеграф" розповідав, що 4 червня армія РФ вдарила по Одесі ракетами "Іскандер-М". Після удару у частині міста мигнуло світло.