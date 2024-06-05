У Києві пролунало кілька вибухів: сирену не включили, що сталося

"Телеграф" розповідає читачам, з чим вони можуть бути пов’язані

У середу вдень, 5 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу у столиці при цьому не оголошували.

Про те, що сталося, повідомили відразу декілька Telegram-каналів. Зазначається, що кияни чули вибухи на Лук’янівці та лівобережній частині міста.

У Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ) поки не коментували подію. Однак вибухи, що прогриміли, можливо, пов’язані з військовими навчаннями, про які раніше попереджали киян і мешканців області.

Нагадаємо, що 4 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк попередив про перекидання військ ЗСУ. Він пояснив, що переміщення особового складу та техніки пов’язане із проведенням командно-штабних навчань, які відбудуться з 5 по 13 червня. Братимуть участь у них військові частини (підрозділи) угруповання сил та засобів оборони столиці.

Військовослужбовці відпрацьовуватимуть бойові та спеціальні завдання оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Громадян попросили не панікувати та дотримуватись інформаційної гігієни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Одесі 4 червня під час тривоги пролунав потужний вибух. Пізніше один з місцевих Telegram-каналів показав фото наслідків атаки.