У Києві пролунало кілька вибухів: сирену не включили, що сталося
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"Телеграф" розповідає читачам, з чим вони можуть бути пов’язані
У середу вдень, 5 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу у столиці при цьому не оголошували.
Про те, що сталося, повідомили відразу декілька Telegram-каналів. Зазначається, що кияни чули вибухи на Лук’янівці та лівобережній частині міста.
У Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ) поки не коментували подію. Однак вибухи, що прогриміли, можливо, пов’язані з військовими навчаннями, про які раніше попереджали киян і мешканців області.
Нагадаємо, що 4 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк попередив про перекидання військ ЗСУ. Він пояснив, що переміщення особового складу та техніки пов’язане із проведенням командно-штабних навчань, які відбудуться з 5 по 13 червня. Братимуть участь у них військові частини (підрозділи) угруповання сил та засобів оборони столиці.
Військовослужбовці відпрацьовуватимуть бойові та спеціальні завдання оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Громадян попросили не панікувати та дотримуватись інформаційної гігієни.
Раніше "Телеграф" повідомив, що в Одесі 4 червня під час тривоги пролунав потужний вибух. Пізніше один з місцевих Telegram-каналів показав фото наслідків атаки.