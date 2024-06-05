В Киеве прогремело несколько взрывов: сирену не включили, что случилось

"Телеграф" рассказывает читателям с чем они могут быть связаны

В среду днем, 5 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов. Воздушную тревогу в столице при этом не объявляли.

О произошедшем сообщили сразу несколько Telegram-каналов. Отмечается, что киевляне слышали взрывы на Лукьяновке и левобережной части города.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не комментировали произошедшее. Однако прогремевшие взрывы, возможно, связаны с военными учениями, о которых ранее предупреждали киевлян и жителей области.

Напомним, что 4 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк предупредил о переброске войск ВСУ. Он объяснил, что перемещения личного состава и техники связано с проведением командно-штабных учений, которые пройдут с 5 по 13 июня. Принимать участие в них будут воинские части (подразделения) группировки сил и средств обороны столицы.

Военнослужащие будут отрабатывать боевые и специальные задачи оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Граждан попросили не паниковать и соблюдать информационную гигиену.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Одессе 4 июня во время тревоги раздался мощный взрыв. Позже один из местных Telegram-каналов " показал фото последствий атаки.