Армия России ударила по гостинице в Одесской области: где она находится и как выглядела до обстрела

Следователи вместе с СБУ подробно документируют последствия удара.

Вечером 5 июня армия РФ ударила по Одесской области. Враг разрушил гостиницу в курортном поселке, к счастью обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре. Следователи осматривают место прилета и документируют новый факт военного преступления России в Украине.

Обстрел объектов туристической инфраструктуры произошел около 17:00 в Белгород-Днестровском районе. В мониторинговых каналах сообщалось, что враг применил баллистические ракеты, но эта информация требует подтверждения от военных. По предварительным данным, пострадала гостиница "Черное море" в Грибовке.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи вместе с представителями СБУ осматривают место прилета, составляют полный список разрушений и повреждений. На фото видно, что в гостинице пробиты верхние этажи, поврежден фасад и выбиты окна. К счастью, там никого не было из отдыхающих, поэтому информации о пострадавших не поступало.

Так 4-звездочный отель в 40 км от Одессы выглядел до того, как по нему ударили оккупанты. На территории были открыты и закрыты бассейны, пляжный бар, детская комната, ресторан, тренажерный зал, серфинг клуб, три конференц-зала.

Также "Телеграф" рассказывал, что 4 июня армия РФ ударила по Одессе ракетами "Искандер-М". После удара по части города мигнул свет.