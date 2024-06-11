На Бєлгородську область впали ще три російські КАБ: скільки всього авіабомб "втратили" окупанти

Бєлгородська область страждає від дій росіян

За останні кілька днів у Білгородській області росіяни впустили три авіабомби. А загальна кількість "втрачених" авіаційних боєприпасів підходить до сотні.

Про випадки "нештатного сходу" пише ASTRA. Зазначається, що нові випадки сталися 6 та 8 червня.

"6 червня з російських літаків "нештатно зійшли" відразу дві авіабомби. Одна з них впала за 2 кілометри від села Батрацька Дача, друга — за 2 км від села Поляна в Шебекінському міському окрузі, що регулярно обстрілюється", — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що новий випадок було зафіксовано 8 червня. Тоді за 800 метрів від села Новотроївка, що за 30 кілометрів від українського кордону, було виявлено півторатонну російську авіабомбу.

У згаданих випадках евакуація не проводилася і обійшлося без постраждалих. Проте зазначається, що за останню сотню днів російська авіація скинула на Бєлгородську область та окуповані території України 87 авіабомб.

Як повідомлялося раніше, 10 червня, у російському місті Шебекіно на міні підірвалися одразу четверо людей — троє російських "бійців самооборони", а разом з ними і співробітник пропагандистського ресурсу "Росія 24". Усі отримали травми різного ступеня важкості.