Ворог захопив село біля Часового Яру: що відбувається на фронті (карта)

Офіційно про захоплення Івановського поки не повідомлялося

У понеділок, 10 червня росіяни захопили село Іванівське на Донеччині, розташоване недалеко від Часового Яру. Окупантам вдалося просунутися ще у двох місцях.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, у Старомайорському і захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщеївці", — повідомили аналітики DeepState, опублікувавши оновлені карти.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 10 червня, на Покровському напрямку — найгарячіша ситуація. З початку доби росіяни 21 раз намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки.

"19 ворожих атак відбито. Ще два бойові зіткнення тривають недалеко від Новоолександрівки та Новопокровського", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 198 людей убитими та пораненими. Знищено також ворожий літак СУ-25, один танк, бойова броньована машина, гармата та чотири автомобілі.

Також залишається напруженою ситуація на Курахівському напрямку. З початку доби до вечора 10 червня кількість бойових зіткнень збільшилася до 17. Росіяни намагаються просунутися біля населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 12. Ворог намагався просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Українські захисники відбили всі атаки росіян.

Як повідомляв "Телеграф", речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що росіяни суттєво сповільнилися в Харківській області. Це пов’язано з тим, що українські захисники почали отримувати озброєння із США.