США зняли одну з головних заборон для українських військових: діяла майже 10 років, — WP

Білий дім ухвалив це рішення після ретельної перевірки

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12 бригаді спеціального призначення Нацгвардії "Азов". Обмеження було введено ще у 2015 році в результаті дезінформаційної кампанії, нібито "Азов" має "неонацистські та расистські погляди", також бригаду звинувачували в "порушенні гуманітарного права".

Проте, як пише The Washington Post із посиланням на заяву Державного департаменту, ретельна перевірка не виявила доказів цих звинувачень. Зазначається, що тепер "Азов" матиме доступ до тієї ж військової допомоги США, що будь-який інший підрозділ.

При цьому представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли саме було знято заборону і чи "Азов" вже отримав американське озброєння. Проігнорували запити про коментарі також керівництво "Азова" та уряд України.

"Президент Росії Володимир Путін уже давно називає "неонацистами" не лише бійців "Азова", а всю українську владу. Дозвіл бригаді на використання американської зброї, ймовірно, знову розпалить цю російську риторику", — йдеться у статті.

Як пише видання, скасування заборони передавати американське озброєння "Азову" було головним пріоритетом для українських чиновників. За їхніми словами, бригада могла б бути більш ефективною при обороні "Азовсталі" у 2022 році, якби вона мала доступ до американського обладнання. Крім того, військовослужбовцям із "Азова" заборонено відвідувати тренування, організовані військовими США.

Нагадаємо, 12 бригада спеціального призначення "Азов" (в/ч 3057) — військове формування Національної гвардії України. Навесні 2014 року після початку російсько-української війни було створено добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов". Він патрулював у Приазов’ї, у червні з боями звільнив Маріуполь. Восени батальйон був переформований у полк і увійшов до складу НГУ як окремий загін спеціального призначення "Азов".

У російських ЗМІ це формування називали "фашистським" та "нацистським". Ця дезінформація досягла Заходу, зокрема, її транслювали деякі політики США. У серпні 2022 року в Росії "Азов" визнали "терористичною організацією", його діяльність у цій країні заборонена. За російським законодавством, учасники таких організацій можуть бути засуджені терміном від 10 років і до довічного ув’язнення.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Азов" став ядром оборони міста Маріуполь та утримував комбінат "Азовсталь", який став символом стійкості українських військових. Станом на 24 лютого 2024 року, за даними Асоціації сімей захисників "Азовсталі", у полоні залишалося близько 900 військовослужбовців "Азова". Частина полонених бійців у Росії вже засудили чи судять за фейковими звинуваченнями у нібито скоєння злочинів проти цивільного населення.

Як повідомляв "Телеграф", речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що українська армія змогла уповільнити наступ росіян у Харківській області, оскільки допомога від США почала активно надходити в Україну. Також українським військам вдалося забезпечити міцне утримання оборонної лінії.