Відповідальні за ІПСО: хакери отримали список росіян, які відповідають за розгон теми "ухилянтів" в Україні

Усі дані російських терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки

Українські хакери з "Кіберспротиву" отримали список російських терористів зі спецслужб, які відповідають за проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти України. Зокрема вони відповідальні за ІПСО щодо мобілізації та розгін тематики "ухилянтів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними хакерів, ІПСО реалізують терористи з Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ, колишнє ГРУ), в тому числі підрозділи 14-ї бригади спеціального призначення, яка базується якнайдалі від України, аж у місті Хабаровськ.

Один з учасників реалізації ІПСО, Валерій Зирянов, вийшов на контакт з українськими хакерами та надав їм перелік особового складу частини, список відповідальних за інформаційні операції та багато іншої приватної інформації. Таким чином, усі дані терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки.

В ЦНС навели повний список терористів з ГРУ, які працюють над інформаційними операціями в Україні:

Вагін Євген Олексійович

Якимів Сергій Володимирович

Малінін Олександр Васильович

Шешуков Артем Сергійович

Кокін Володимир Миколайович

Жмачинський Владислав Вікторович

Федотов Євген Дмитрович

Копилов Олег Володимирович

Варданов Сергій Робертович;

Данцаранов Ботор Баїрович

Сівцов Максим Олегович

Антон Миколайович Вязнов

Дмитрієв Роман Вікторович

Адіков Микита Ігорьович

Бойко Максим Віталійович

Грін Олексій Валерійович

Емінов — син Хасана Рафіка

Бондаренко Сергій

Тойбу-Хаа Ман Маратович

Тряцин Михайло Олексійович

Бікбулатов Раміс Чулпанович

Томський Єгор Юрійович

Івасенко Олексій Сергійович

Ямбіль Артиш Баторович

Прокопенко Вадим Андрійович

Данилов Сафрон Семенович

Сучков Антон Сергійович

Романов Олександр Миколайович

Баканов Дмитро Вікторович

Винокуров Кирило Олександрович

Зирянов Валерій Юрійович

"Саме вони відповідають за інформаційні кампанії щодо зриву мобілізації в Україні… Кожен з цих "іпсошників" буде притягнутий до відповідальності, адже їх злочини не мають терміни давності", – додали у ЦНС.

Як писав "Телеграф", росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".