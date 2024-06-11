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Відповідальні за ІПСО: хакери отримали список росіян, які відповідають за розгон теми "ухилянтів" в Україні

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Українські хакери отримали багато цінної інформації Новина оновлена 11 червня 2024, 05:57
Українські хакери отримали багато цінної інформації. Фото plusworld.ru

Усі дані російських терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки

Українські хакери з "Кіберспротиву" отримали список російських терористів зі спецслужб, які відповідають за проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти України. Зокрема вони відповідальні за ІПСО щодо мобілізації та розгін тематики "ухилянтів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними хакерів, ІПСО реалізують терористи з Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ, колишнє ГРУ), в тому числі підрозділи 14-ї бригади спеціального призначення, яка базується якнайдалі від України, аж у місті Хабаровськ.

Один з учасників реалізації ІПСО, Валерій Зирянов, вийшов на контакт з українськими хакерами та надав їм перелік особового складу частини, список відповідальних за інформаційні операції та багато іншої приватної інформації. Таким чином, усі дані терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки.

В ЦНС навели повний список терористів з ГРУ, які працюють над інформаційними операціями в Україні:

  • Вагін Євген Олексійович
  • Якимів Сергій Володимирович
  • Малінін Олександр Васильович
  • Шешуков Артем Сергійович
  • Кокін Володимир Миколайович
  • Жмачинський Владислав Вікторович
  • Федотов Євген Дмитрович
  • Копилов Олег Володимирович
  • Варданов Сергій Робертович;
  • Данцаранов Ботор Баїрович
  • Сівцов Максим Олегович
  • Антон Миколайович Вязнов
  • Дмитрієв Роман Вікторович
  • Адіков Микита Ігорьович
  • Бойко Максим Віталійович
  • Грін Олексій Валерійович
  • Емінов — син Хасана Рафіка
  • Бондаренко Сергій
  • Тойбу-Хаа Ман Маратович
  • Тряцин Михайло Олексійович
  • Бікбулатов Раміс Чулпанович
  • Томський Єгор Юрійович
  • Івасенко Олексій Сергійович
  • Ямбіль Артиш Баторович
  • Прокопенко Вадим Андрійович
  • Данилов Сафрон Семенович
  • Сучков Антон Сергійович
  • Романов Олександр Миколайович
  • Баканов Дмитро Вікторович
  • Винокуров Кирило Олександрович
  • Зирянов Валерій Юрійович

"Саме вони відповідають за інформаційні кампанії щодо зриву мобілізації в Україні… Кожен з цих "іпсошників" буде притягнутий до відповідальності, адже їх злочини не мають терміни давності", – додали у ЦНС.

Як писав "Телеграф", росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".

Теги:
#Терористи #Росія #Війна #ГРУ РФ #Ухилянт #ІПСО