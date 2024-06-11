Відповідальні за ІПСО: хакери отримали список росіян, які відповідають за розгон теми "ухилянтів" в Україні
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Усі дані російських терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки
Українські хакери з "Кіберспротиву" отримали список російських терористів зі спецслужб, які відповідають за проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти України. Зокрема вони відповідальні за ІПСО щодо мобілізації та розгін тематики "ухилянтів".
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними хакерів, ІПСО реалізують терористи з Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ, колишнє ГРУ), в тому числі підрозділи 14-ї бригади спеціального призначення, яка базується якнайдалі від України, аж у місті Хабаровськ.
Один з учасників реалізації ІПСО, Валерій Зирянов, вийшов на контакт з українськими хакерами та надав їм перелік особового складу частини, список відповідальних за інформаційні операції та багато іншої приватної інформації. Таким чином, усі дані терористів, відповідальних за ІПСО, зараз знаходяться в руках української розвідки.
В ЦНС навели повний список терористів з ГРУ, які працюють над інформаційними операціями в Україні:
- Вагін Євген Олексійович
- Якимів Сергій Володимирович
- Малінін Олександр Васильович
- Шешуков Артем Сергійович
- Кокін Володимир Миколайович
- Жмачинський Владислав Вікторович
- Федотов Євген Дмитрович
- Копилов Олег Володимирович
- Варданов Сергій Робертович;
- Данцаранов Ботор Баїрович
- Сівцов Максим Олегович
- Антон Миколайович Вязнов
- Дмитрієв Роман Вікторович
- Адіков Микита Ігорьович
- Бойко Максим Віталійович
- Грін Олексій Валерійович
- Емінов — син Хасана Рафіка
- Бондаренко Сергій
- Тойбу-Хаа Ман Маратович
- Тряцин Михайло Олексійович
- Бікбулатов Раміс Чулпанович
- Томський Єгор Юрійович
- Івасенко Олексій Сергійович
- Ямбіль Артиш Баторович
- Прокопенко Вадим Андрійович
- Данилов Сафрон Семенович
- Сучков Антон Сергійович
- Романов Олександр Миколайович
- Баканов Дмитро Вікторович
- Винокуров Кирило Олександрович
- Зирянов Валерій Юрійович
"Саме вони відповідають за інформаційні кампанії щодо зриву мобілізації в Україні… Кожен з цих "іпсошників" буде притягнутий до відповідальності, адже їх злочини не мають терміни давності", – додали у ЦНС.
Як писав "Телеграф", росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".