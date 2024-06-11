Ответственны за ИПСО: хакеры получили список россиян, отвечающих за разгон темы "уклонистов" в Украине

Все данные российских террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.

Украинские хакеры из "Киберспротива" получили список российских террористов из спецслужб, отвечающих за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины. В частности, они ответственны за ИПСО про мобилизацию и разгон тематики "уклонистов".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По данным хакеров, ИПСО реализуют террористы из Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ), в том числе подразделения 14-й бригады специального назначения, базирующейся подальше от Украины, в городе Хабаровск.

Один из участников реализации ИПСО Валерий Зырянов вышел на контакт с украинскими хакерами и предоставил им перечень личного состава части, список ответственных за информационные операции и много другой частной информации. Таким образом, все данные террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.

В ЦНС привели полный список террористов из ГРУ, работающих над информационными операциями в Украине:

Вагин Евгений Алексеевич

Якимов Сергей Владимирович

Малинин Александр Васильевич

Шешуков Артем Сергеевич

Кокин Владимир Николаевич

Жмачинский Владислав Викторович

Федотов Евгений Дмитриевич

Копылов Олег Владимирович

Варданов Сергей Робертович;

Данцаранов Ботор Баирович

Сивцов Максим Олегович

Антон Николаевич Вязнов

Дмитриев Роман Викторович

Адиков Никита Игоревич

Бойко Максим Витальевич

Грин Алексей Валерьевич

Эминов – сын Хасана Рафика

Сергей Бондаренко

Тойбу-Хаа Манн Маратович

Тряцин Михаил Алексеевич

Бикбулатов Рамис Чулпанович

Томский Егор Юрьевич

Ивасенко Алексей Сергеевич

Ямбиль Артыш Баторович

Прокопенко Вадим Андреевич

Данилов Сафрон Семенович

Сучков Антон Сергеевич

Романов Александр Николаевич

Баканов Дмитрий Викторович

Винокуров Кирилл Александрович

Зырянов Валерий Юрьевич

"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине… Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, ведь их преступления не имеют срока давности", — добавили в ЦНС.

Как писал "Телеграф", россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Эта ИПСО называется "уклонист".