Ответственны за ИПСО: хакеры получили список россиян, отвечающих за разгон темы "уклонистов" в Украине
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Все данные российских террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.
Украинские хакеры из "Киберспротива" получили список российских террористов из спецслужб, отвечающих за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины. В частности, они ответственны за ИПСО про мобилизацию и разгон тематики "уклонистов".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По данным хакеров, ИПСО реализуют террористы из Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ), в том числе подразделения 14-й бригады специального назначения, базирующейся подальше от Украины, в городе Хабаровск.
Один из участников реализации ИПСО Валерий Зырянов вышел на контакт с украинскими хакерами и предоставил им перечень личного состава части, список ответственных за информационные операции и много другой частной информации. Таким образом, все данные террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.
В ЦНС привели полный список террористов из ГРУ, работающих над информационными операциями в Украине:
- Вагин Евгений Алексеевич
- Якимов Сергей Владимирович
- Малинин Александр Васильевич
- Шешуков Артем Сергеевич
- Кокин Владимир Николаевич
- Жмачинский Владислав Викторович
- Федотов Евгений Дмитриевич
- Копылов Олег Владимирович
- Варданов Сергей Робертович;
- Данцаранов Ботор Баирович
- Сивцов Максим Олегович
- Антон Николаевич Вязнов
- Дмитриев Роман Викторович
- Адиков Никита Игоревич
- Бойко Максим Витальевич
- Грин Алексей Валерьевич
- Эминов – сын Хасана Рафика
- Сергей Бондаренко
- Тойбу-Хаа Манн Маратович
- Тряцин Михаил Алексеевич
- Бикбулатов Рамис Чулпанович
- Томский Егор Юрьевич
- Ивасенко Алексей Сергеевич
- Ямбиль Артыш Баторович
- Прокопенко Вадим Андреевич
- Данилов Сафрон Семенович
- Сучков Антон Сергеевич
- Романов Александр Николаевич
- Баканов Дмитрий Викторович
- Винокуров Кирилл Александрович
- Зырянов Валерий Юрьевич
"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине… Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, ведь их преступления не имеют срока давности", — добавили в ЦНС.
Как писал "Телеграф", россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Эта ИПСО называется "уклонист".