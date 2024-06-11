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Ответственны за ИПСО: хакеры получили список россиян, отвечающих за разгон темы "уклонистов" в Украине

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Украинские хакеры получили много ценной информации Новость обновлена 11 июня 2024, 05:57
Украинские хакеры получили много ценной информации. Фото plusworld.ru

Все данные российских террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.

Украинские хакеры из "Киберспротива" получили список российских террористов из спецслужб, отвечающих за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины. В частности, они ответственны за ИПСО про мобилизацию и разгон тематики "уклонистов".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По данным хакеров, ИПСО реализуют террористы из Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ), в том числе подразделения 14-й бригады специального назначения, базирующейся подальше от Украины, в городе Хабаровск.

Один из участников реализации ИПСО Валерий Зырянов вышел на контакт с украинскими хакерами и предоставил им перечень личного состава части, список ответственных за информационные операции и много другой частной информации. Таким образом, все данные террористов, ответственных за ИПСО, находятся в руках украинской разведки.

В ЦНС привели полный список террористов из ГРУ, работающих над информационными операциями в Украине:

  • Вагин Евгений Алексеевич
  • Якимов Сергей Владимирович
  • Малинин Александр Васильевич
  • Шешуков Артем Сергеевич
  • Кокин Владимир Николаевич
  • Жмачинский Владислав Викторович
  • Федотов Евгений Дмитриевич
  • Копылов Олег Владимирович
  • Варданов Сергей Робертович;
  • Данцаранов Ботор Баирович
  • Сивцов Максим Олегович
  • Антон Николаевич Вязнов
  • Дмитриев Роман Викторович
  • Адиков Никита Игоревич
  • Бойко Максим Витальевич
  • Грин Алексей Валерьевич
  • Эминов – сын Хасана Рафика
  • Сергей Бондаренко
  • Тойбу-Хаа Манн Маратович
  • Тряцин Михаил Алексеевич
  • Бикбулатов Рамис Чулпанович
  • Томский Егор Юрьевич
  • Ивасенко Алексей Сергеевич
  • Ямбиль Артыш Баторович
  • Прокопенко Вадим Андреевич
  • Данилов Сафрон Семенович
  • Сучков Антон Сергеевич
  • Романов Александр Николаевич
  • Баканов Дмитрий Викторович
  • Винокуров Кирилл Александрович
  • Зырянов Валерий Юрьевич

"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине… Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, ведь их преступления не имеют срока давности", — добавили в ЦНС.

Как писал "Телеграф", россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Эта ИПСО называется "уклонист".

Теги:
#Террористы #Россия #Война #ГРУ РФ #Уклонист #ИПСО