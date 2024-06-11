США сняли один из главных запретов для украинских военных: действовал почти 10 лет, - WP

Белый дом принял это решение после тщательной проверки

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставку оружия 12-й бригаде специального назначения Нацгвардии "Азов". Ограничения были введены еще в 2015 году в результате дезинформационной кампании, якобы у "Азова" "неонацистские и расистские взгляды", также бригаду обвиняли в "нарушении гуманитарного права".

Однако, как пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Государственного департамента, тщательная проверка не обнаружила доказательств этих обвинений. Отмечается, что теперь "Азов" будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение.

При этом представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда именно был снят запрет и получил ли уже "Азов" американское вооружение. Проигнорировали запросы о комментариях также руководство "Азова" и правительство Украины.

"Президент России Владимир Путин уже давно называет "неонацистами" не только бойцов "Азова", а всю украинскую власть. Разрешение бригаде на использование американского оружия, вероятно, снова разожжет эту российскую риторику", — сказано в статье.

Как пишет издание, отмена запрета передавать американское вооружение "Азову" была главным приоритетом для украинских чиновников. По их словам, бригада могла бы быть более эффективной при обороне "Азовстали" в 2022 году, если бы у нее был доступ к американскому оборудованию. Кроме того, военнослужащим из "Азова" запрещено посещать тренировки, организованные военными США.

Напомним, 12 бригада специального назначения "Азов" (в/ч 3057) — военное формирование Национальной гвардии Украины. Весной 2014 года, после начала российско-украинской войны, был создан добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов". Он патрулировал в Приазовье, в июне с боями освободил Мариуполь. Осенью батальон был переформирован в полк, и вошел в состав НГУ как отдельный отряд специального назначения "Азов".

В российских СМИ это соединение называли "фашистским" и "нацистским". Эта дезинформация достигла Запада, в частности ее транслировали некоторые политики США. В августе 2022 года в России "Азов" признали "террористической организацией", его деятельность в этой стране запрещена. По российскому законодательству, участники таких организаций могут быть приговорены на срок от 10 лет и до пожизненного заключения.

После полномасштабного вторжения России в Украину "Азов" стал ядром обороны города Мариуполь и удерживал комбинат "Азовсталь", ставший символом стойкости украинских военных. По состоянию на 24 февраля 2024 года, по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в плену оставалось около 900 военнослужащих "Азова". Часть пленных бойцов в России уже осудили или судят по ложным обвинениям за якобы совершение преступлений против гражданского населения.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что украинская армия смогла замедлить наступление россиян в Харьковской области, поскольку помощь от США начала активно поступать в Украину. Также украинским войскам удалось обеспечить крепкое удержание линии обороны.