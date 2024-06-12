Причина не только в безопасности: эксперт объяснил, почему не все F-16 будут базироваться в Украине

Наши военные овладевают ими так быстро, как никто до этого

Часть истребителей F-16, как отметили в Воздушных Силах Украины, будет базироваться за границей. В частности, они будут находиться в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

Какие предпосылки для такого решения и как это будет работать, объяснил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что один из очевидных мотивов – безопасность.

По данным открытых источников, Украина должна получить около 60 истребителей, но это количество может варьироваться. Ведь не исключение, что со временем намерение присоединиться к этой коалиции выскажут и другие страны. Несмотря на то, что может показаться, что процесс с предоставлением F-16 затянут, наши военные овладевают ими так быстро, как никто до этого.

"Есть определенное ограничение по пропускной способности осваивать новые самолеты. Эргономика работы на западных самолетах сложнее, чем на советских. Однако мы и в этом все равно показываем очень хорошие результаты. Например, румыны 30 самолетов F-16 купили у Норвегии за полмиллиарда долларов еще в ноябре 2021 года. Но начали получать их только весной этого года. То есть румыны заплатили деньги за самолеты, которые формально были не нужны. И сейчас они еще только учатся летать на них", — сказал Иван Киричевский.

То, что часть истребителей будет базироваться за границей, например в Польше или Румынии, не означает, что при необходимости оперативно они будут вылетать и выполнять боевые задачи рядом с линией фронта.

"Такие предположения и идеи упираются в один важный момент: это будет слишком далеко до линии фронта. Например, аэропорт Ряшев (он же Жешув) – основной хаб – находится примерно в тысяче километров от линии фронта. То есть истребитель сожжет все топливо пока туда долетит. А аэродромы, откуда могли бы реально взлетать истребители F-16, на территории Польши или Румынии находятся еще дальше", – объясняет Киричевский.

Эксперт объяснил, что боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 километров, поэтому совершать боевые полеты с территории соседних стран – это технически невозможно.

"Если исходить из того, что буквально было заявлено начальником авиации Командование Воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым, то он сказал, что эти самолеты будут стоять и сохраняться, во-первых, как резерв. Во-вторых – как замена другим бортам , которые будут отправлять на техническое обслуживание. В-третьих – на случай потери бортов. Думаю, именно таковы и есть настоящие мотивы и причины", — сказал Киричевский.

Также он напомнил, что Пентагон зимой 2023 года объявил, что уступил Украине все мощности, которые использовались ими для обслуживания F-16 на одном из авиационных заводов в Польше. Наиболее вероятно, что эти мощности будут привлечены для ремонта наших F-16. Киричевский отметил, что проводить ремонт и обслуживание этих истребителей нужно после каждые 400 летных часов.

"Это в лучшем случае через каждые полгода. Если это игнорировать, то можем оказаться в такой ситуации, как Ирак. В 2021 году, когда ему пришлось вести борьбу с ИГИЛом, у него ни один из 30 F-16 не летал. Кроме того, золотым стандартом по обслуживанию F-16 считается, что по крайней мере 70% парка трудоспособны. А в наших условиях нам придется держать этот показатель на все 100%. Соответственно, держать самолеты в резерве нужно будет", — добавил эксперт.

Еще одной причиной, почему часть F-16 хотят хранить за границей, может заключаться в дефиците у Украины средств ПВО. Дело в том, что аэродром, на котором будут базироваться эти истребители, стоит закрыть мощными ЗРК вроде Patriot. А чтобы рассредоточить их по разным аэродромам – таких комплексов, соответственно, нужно будет больше, говорит Киричевский. Поэтому командование и рассматривает вариант, при котором часть бортов оставалась здесь и выполняла боевые задания, а часть хранилась за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16, которые должна получить Украина, а также аэродромы их базирования, станут законной целью для России. По его словам, претензий не будет к аэродромам за пределами Украины.