Війна – день 840: окупанти сповільнилися на Харківщині, але продовжують нічний повітряний терор

Оперативно про головне за добу

Ситуація на кількох напрямках продовжує залишатися напруженою, зокрема, на Покровському напрямку (Донецька область) росіяни продовжують особливо сильно тиснути в районі Новоолександрівки. Крім того, окупанти вже почали заявляти, що в районі Часового Яру змогли захопити село Іванівське, проте у ЗСУ цю інформацію спростовують. Крім того надходження західної військової допомоги суттєво уповільнило росіян у Харківській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Запорізькій області зафіксовано групу БПЛА, яка рухається у бік Дніпропетровської області. Крім того, в мережі з’явилася поки що неперевірена інформація про злет кількох стратегічних бомбардувальників.

А про те, що відбувалося 9 червня, читайте за посиланням: Війна — день 837: росіяни зазнають рекордних втрат, але продовжують прориватися на низці напрямків

Про новини та події 10 червня ми розповідали тут: Війна — день 838: росіяни послабили наступ на Харківщині, але активувалися в інших місцях

Із ситуацією в Україні за 11 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 839: росіяни "розгойдують" Сумщину і тиснуть у Донецькій області