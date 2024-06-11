Росія захопила ще одне село? У ЗСУ прокоментували інформацію

Населений пункт належить Україні, зазначив речник

У ЗСУ спростовують інформацію аналітиків DeepState, що росіяни нібито захопили село Іванівське. Населений пункт розташований біля Часового Яру Донецької області.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", — заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, росіяни не залишають спроб штурмувати Іванівське. Крім того, окупанти завдають ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Нагадаємо, вранці 11 червня аналітичний ресурс DeepState повідомив, що ворог захопив Іванівське. Відповідні зміни з’явились і на їхній карті. За даними аналітиків, росіянам також вдалося просунутися біля Новопокровського та Старомайорського.

Як раніше повідомляв "Телеграф", речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що росіяни суттєво сповільнилися в Харківській області. Це пов’язано з тим, що українські захисники почали отримувати озброєння із США.