Россия захватила еще одно село? В ВСУ прокомментировали информацию

Населенній пункт принадлежит Украине, отметил спикер

В ВСУ опровергают информацию аналитиков DeepState, что россияне якобы захватили село Ивановское. Населенный пункт находится возле Часового Яра в Донецкой области.

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", — заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, россияне не оставляют попыток штурмовать Ивановское. Кроме того, оккупанты наносят удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Напомним, утром 11 июня аналитический ресурс DeepState сообщил, что враг захватил Ивановское. Соответствующие изменения появились и на их карте. По данным аналитиков, россиянам также удалось продвинуться возле Новопокровского и в Старомайорском.

Как ранее сообщал "Телеграф", спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что россияне существенно замедлились в Харьковской области. Это связано с тем, что украинские защитники начали получать вооружение из США.