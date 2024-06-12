В Одесі зранку пролунав потужний вибух: що відомо на цей момент

Офіційних даних про атаку поки немає

Рано вранці у середу, 12 червня, росіяни атакували Україну ракетами та шахедами. Близько 5 години ранку вибух пролунав в Одесі, в цей час було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило "Суспільне Одеса". Голова Одеської ОВ Олег Кіпер о 5:02 закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

"Одеса та район, будьте в укриттях відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека!", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Відбій повітряної тривоги на Одещині дали о 5:24. Моніторингові канали пишуть, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Видання "Думська" повідомило, що попередньо, був "приліт".

Нагадаємо, російські терористи в ніч проти 12 червня запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Олень", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 12 червня пролунали потужні вибухи у Києві. Росіяни намагалися атакувати місто ракетами "Кинджал" із літаків МіГ-31 та ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки російських терористів руйнувань у столиці немає, постраждалих не зафіксовано. Усі ворожі ракети були перехоплені протиповітряною обороною, також знищені ударні безпілотники, які намагалися атакувати місто.