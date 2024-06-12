Росіяни атакують Україну ракетами: відбулися пуски з літаків Ту-95 (оновлюється)

Російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети

Російські терористи вночі 12 червня запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс.

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що пуски відбулися приблизно о 02:20, тож у повітряному просторі України російські ракети можна очікувати за годину після пуску.

Також моніторинг повідомляє, що у Чорному та Азовському морях перебувають вцілілі російські кораблі з ракетами "Калібр". Терористи можуть спробувати запустити "Калібри" по Україні.

03:30 У Сумській та Полтавській областях фіксується дві групи ракет Х-101.

03:25 Помічені перші ракети у повітряному просторі України. Крилаті ракети Х-101 залітають через Сумську область.

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У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.