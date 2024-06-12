Рус

Росіяни атакують Україну ракетами: відбулися пуски з літаків Ту-95 (оновлюється)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
821
Росіяни знову пускали ракети з Ту-95 Новина оновлена 12 червня 2024, 03:33
Росіяни знову пускали ракети з Ту-95. Фото Відкриті джерела

Російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети

Російські терористи вночі 12 червня запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс.

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що пуски відбулися приблизно о 02:20, тож у повітряному просторі України російські ракети можна очікувати за годину після пуску.

Також моніторинг повідомляє, що у Чорному та Азовському морях перебувають вцілілі російські кораблі з ракетами "Калібр". Терористи можуть спробувати запустити "Калібри" по Україні.

03:30 У Сумській та Полтавській областях фіксується дві групи ракет Х-101.

03:25 Помічені перші ракети у повітряному просторі України. Крилаті ракети Х-101 залітають через Сумську область.

(оновлюється)

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.

Теги:
#Війна #Ракетний удар #Ракетна атака