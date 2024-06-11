У Дніпрі пролунав вибух під час тривоги: що відомо про ракетний обстріл (оновлено)

У місті є задимлення

У Дніпрі 11 червня о 14:19 пролунав сильний вибух. Містяни почули його прямо під час повітряної тривоги.

Моніторингові канали попередили про небезпеку за кілька хвилин до вибуху. У напрямку Дніпропетровщини летіли дві крилаті ракети.

UPD: Повітряне командування "Схід" повідомило про збиття у Дніпропетровській області дві керовані авіаційні ракети. Попередньо це були Х-59/69. Інформацію про знищення ворожих цілей підтверджує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

14:33 Відбій повітряної тривоги. Небезпеки для Дніпра та області немає.

14:25 В напрямку області чисто. Крилаті ракети та інші засоби ураження не фіксуються.

14:19 У Дніпрі пролунав потужний вибух. Його добре чули в кількох районах міста. Одразу після нього помітили задимлення. Стовп диму піднявся в небо.

Тривогу оголошували через активність ворожої тактичної авіації поблизу пускових рубежів. Йдеться по літак Су-34/35. Він є носієм авіаційних ракет Х-59. Небезпеку оголошували для двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.

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