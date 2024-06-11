В Днепре раздался взрыв во время тревоги: что известно о ракетном обстреле (обновлено)

В городе есть задымление

В Днепре 11 июня в 14:19 раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы предупредили об опасности за несколько минут до взрыва. В направлении Днепропетровщины летели две крылатые ракеты.

UPD: Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении в Днепропетровской области двух управляемых авиационных ракет. Предварительно это были Х-59/69. Информацию об уничтожении вражеских целей подтверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

14:33 Отбой воздушной тревоги. Опасности для Днепра и области нет.

14:25 В направлении области чисто. Крылатые ракеты и другие способы поражения не фиксируются.

14:19 В Днепре раздался мощный взрыв. Его хорошо слышали в нескольких районах города. Сразу после него заметили задымление. Столб дыма поднялся в небо.

Тревогу объявляли из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59. Опасность объявляли для двух областей — Днепропетровской и Запорожской.

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