Россияне атакуют Украину ракетами: произошли пуски с самолетов Ту-95 (обновляется)

Российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты

Российские террористы в ночь на 12 июня запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три с авиабазы "Оленья", один с "Энгельс-2") с пусковых рубежей вблизи города Энгельс.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что пуски произошли примерно в 02:20, так что в воздушном пространстве Украины российские ракеты можно ожидать через час после пуска.

Также мониторинг сообщает, что в Черном и Азовском морях находятся уцелевшие российские корабли с ракетами "Калибр". Террористы могут попытаться запустить "Калибры" по Украине.

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В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы звучали во многих областях, слышали их и в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был Стрый Львовской области. Ракеты подлетели очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во время ночного обстрела Украины 1 июня силам украинского ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны. Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА, 81 воздушная цель была сбита.