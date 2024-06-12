В оккупированном Крыму ночью было "жарко": что могло попасть под удар (видео)

Оккупанты, как всегда, отчитались, что "все сбито"

В то время как россияне рано утром 12 июня атаковали Украину ракетами и "шахедами", неспокойно было и в оккупированном Крыму. Взрывы слышали практически по всему полуострову.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", незадолго до 3 часов ночи громкие взрывы прозвучали от Евпатории до Севастополя. Оккупанты перекрывали Крымский мост. Первые взрывы в Севастополе раздались в 02:47. Уже в 02:50 они прогремели в Евпатории, Саках и Красноперекопске. Их было слышно и в других районах полуострова. Атака по всему Крыму закончилась через 8-10 минут. В 4:00 1-2 взрыва было слышно в Армянске. Источник канала сообщил о возможном поражении/повреждении ЗРК С-400 под Севастополем, однако данная информация нуждается в подтверждении.

По словам местного жителя, сильные взрывы были слышны в Бахчисарайском районе. Было видно пролет ракеты в небе, прозвучало около 20 взрывов в районе Бельбека.

После 3 часов ночи так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что ПВО оккупантов якобы отразило ракетную атаку. По его информации, все воздушные цели были уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. Повреждений объектов нет, никто из людей не пострадал, заявил он.

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

О мощном взрыве сообщили и жители Симферополя. По словам одного из них, он был настолько сильным, что разбилось стекло. Подписчики "Крымского ветра" проинформировали, что росПВО в Севастополе работало из районов Фиолента, села Флотское — балки Бермана, Казачьей бухты, Стрелецкой бухты, ГРЭС, аэродрома Бельбек.

"Источник сообщает, что в районе Севастополя что-то случилось с ЗРК С-400", — сообщил канал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму в ночь на 8 июня прогремело несколько взрывов. Первый, "громкий и объемный" раздался в Балаклаве в 01:39. В 02:10 взрыв услышали в Севастополе, причем во всех районах.