За ночь ПВО Украины сбила пять ракет и не только: чем атаковали россияне

После основной атаки был нанесен удар баллистической ракетой 9м723 "Искандер-М" по Одесчине, пишут мониторинги

В ночь на среду, 12 июня, россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Силы ПВО сбили пять ракет и 24 "шахеда".

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что всего россияне за ночь запустили по Украине 30 средств воздушного нападения. Пуски осуществлялись с территории России и оккупированного Крыма.

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская обл. – РФ);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. – РФ);

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск – РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Было сбито 29 вражеских целей:

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Мониторинги публикуют ориентировочную карту движения крылатых/баллистических ракет и ударных БПЛА, атаковавших Украину в ночь на 12 июня. Основное направление удара — Киевщина, Васильков.

Атака началась в 23:30 с применением "шахедов". Также россияне подняли в небо бомбардировщики. После основной атаки был нанесен удар баллистической ракетой 9м723 "Искандер-М" по Одесчине.

Как сообщал "Телеграф", около 5 часов утра 12 июня прогремел взрыв в Одессе. Мониторинговые каналы пишут, что, по предварительным данным, россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер-М". Предварительно, был "прилет".

Кроме того, утром в среду прогремели мощные взрывы в Киеве. Россияне пытались атаковать город ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31 и ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. Все вражеские ракеты были перехвачены противовоздушной обороной, также уничтожены ударные беспилотники, пытавшиеся атаковать город.