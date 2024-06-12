Спалахнула пожежа та є постраждалий: що відомо про наслідки атаки РФ на Київщину (фото)

До ліквідації пожежі залучено більше 100 осіб

Під час нічної атаки на Україну росіяни також намагались завдати ударів по Києву. Зокрема, атакували ракета та безпілотниками, які було збито силами ППО в межах області.

Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, яку ліквідують працівники ДСНС. За повідомленням начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

"Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. А в іншому районі Київщини – загорілося складське приміщення.

Проте внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Постраждалому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Наслідки обстрілу на Київщині

Наслідки обстрілу на Київщині

За повідомленням Київської МВА, росіяни випустили по Києву крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Та вся ворожі цілі було знищено.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч 12 червня над Дніпропетровською областю працювала ППО, збивши 11 ворожих "шахедів". На жаль, є постраждалі та руйнування.