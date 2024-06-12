Вспыхнул пожар и есть пострадавший: что известно о последствиях атаки РФ на Киевщину (фото)

К ликвидации пожара привлечены более 100 человек

Во время ночной атаки на Украину россияне также пытались нанести удары по Киеву. В частности, атаковали ракета и беспилотниками, которые были сбиты силами ПВО в пределах области.

В результате падения обломков вспыхнул пожар, который ликвидируют работники ГСЧС. По сообщению начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

"По состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. А в другом районе Киевщины – загорелось складское помещение.

Однако в результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Последствия обстрела в Киевской области

Последствия обстрела в Киевской области

По сообщению Киевской МВА, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПлА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов. Но все вражеские цели были уничтожены.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь 12 июня над Днепропетровской областью работала ПВО, сбив 11 вражеских "шахедов". К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.