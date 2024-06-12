В пригороде Днепра прогремели мощные взрывы: подробности, фото и видео

Информация о последствиях уточняется

Во время воздушной тревоги в Днепре слышали мощные взрывы. По предварительной информации, звук донесся из пригорода — Новомосковска, который находится на расстоянии около 20 километров от Днепра, где произошло два взрыва.

По словам корреспондента "Телеграфа", в Новомосковске прогремело два взрыва с интервалом в пять минут — в 8:55 и в 9:00. Они были настолько сильными, что задрожали и окна, и двери. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил вражеский удар по Новомосковску. Из-за попадания возник пожар, информация уточняется, добавил он.

По словам нашей журналистки из Новомосковска, на место выехали спасатели и "скорые". Туда проехало по меньшей мере три автомобиля 31-й части ГСЧС.

В сетях публикуют фото дыма, который возник после взрыва. Задымление очень сильное, в небо поднимается густой столб черного дыма. Также появилось видео звуков взрыва, которые напугали новомосковских детей. На это невозможно смотреть без эмоций.

Напомним, россияне терроризировали Украину и ночью 12 июня. Они атаковали нашу страну шестью ракетами и 24-мя "шахедами". Силы ПВО сбили все беспилотники и пять ракет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 12 июня в Днепропетровской области работала ПВО, было сбито 11 вражеских "шахедов". Пострадала семья, повреждено девять частных домов.