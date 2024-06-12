В результате удара по Кривому Рогу много погибших и пострадавших: подробности (фото, видео)

На месте работают все необходимые службы

В среду, 12 июня, российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине, в частности о "прилете" в Кривом Роге сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак. Напомним, сегодня утром сообщалось о мощных взрывах в Новомосковске, тоже на Днепропетровщине.

UPD: В результате ракетной атаки на Кривой Рог, сейчас известно о 6 погибших и 11 пострадавших людях. На месте работают все необходимые службы. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.

О взрывах в Кривом Роге, глава области Сергей Лысак сообщил в своем Телеграм-канале. Просил людей находиться в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги.

"Ракетный удар по Кривому Рогу. Воздушная тревога продолжается. Не оставляйте безопасные места до отбоя", — написал глава военной администрации Днепропетровщины.

Один из криворожских пабликов в Телеграмме "Свои. Кривой Рог" сообщил о том, что после взрыва видно сильное задымление. Также поделились видео, на котором слышен прилет.

Кроме того, в паблике опубликовали и последствия "прилета" для живущих рядом жителей. Так, в одной из квартир вследствие мощного удара упало со стены зеркало.

На других видео, которые прислали в местные паблики очевидцы происшествия, видно разрушение жилищного фонда, в частности, выбитые в подъездах и квартирах окна, вырванные от удара взрывной волной двери, повреждены вещи домашнего обихода.

Согласно информации от ОВА и очевидцев происшествия, в результате взрыва есть пострадавшие. В настоящее время им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве утром прогремели сильные взрывы : россияне атаковали столицу ракетами.