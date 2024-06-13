Перед отриманням F-16 Україна пішла на важливий крок: ISW повідомили деталі

Системи ППО С-300/С-400 та винищувачі Су-57 є важливими засобами ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості здійснювати польоти на літаках поблизу фронту

Українські війська прагнуть послабити російську протиповітряну оборону. У разі успіху це дасть можливість Україні ефективніше використовувати пілотовану авіацію у довгостроковій перспективі.

Таку думку аналітики Інституту вивчення війни (ISW). У зв’язку з цим вони згадують українські удари в ніч з 11 на 12 червня по одній батареї С-300 та двом батареям С-400 поблизу окупованих Бельбека та Севастополя у Криму.

На геолокаційних знімках, опублікованих 12 червня, можна бачити пошкоджені та знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії та знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя. Це підтверджує повідомлення українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО у цих районах.

"Деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували ATACMS під час удару 11-12 червня, хоча ISW не може підтвердити, які саме системи використовували українські війська", — наголосили аналітики.

При цьому через знищення своїх систем ППО в Бєлгородській області російське командування перекинуло туди кошти ППО з Криму. Це послабило ППО на півострові.

Аналітики також вказують на уточнення спікера ГУР Андрія Юсова, що удари українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області між 7 та 8 червня були результативнішими, ніж повідомлялося спочатку. Було пошкоджено два російські винищувачі Су-57, а не один.

Наголошується, що системи ППО С-300/С-400 та винищувачі Су-57 є важливими засобами ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості здійснювати польоти літаками поблизу фронту. Таким чином, вони підтримують російські наступальні операції в Україні.

"Українські війська ймовірно прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованої авіації ближче до прифронтових районів. Українські війська, ймовірно, намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-1 Україну, які, як повідомляється, розпочнуться у невеликих кількостях влітку та восени 2024 року", — пишуть аналітики.

На їхню думку, згодом українські війська зможуть підтримувати свої наземні операції авіацією. Для цього вони повинні отримати достатню кількість винищувачів, у достатній кількості мають бути підготовлені пілоти та ослаблена ППО РФ.

Як повідомляв "Телеграф", на думку західних аналітиків, останні атаки на російські аеродроми в окупованому Криму показали, що росіяни не здатні захистити свої ЗРК, які повинні були забезпечувати захист неба від українських ракет. І це при тому, що там розміщені новітні С-400.