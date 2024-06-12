Нічний удар по Криму: в Генштабі ЗСУ розповіли про наслідки ефективної роботи Сил оборони

Завдали кілька ефективних ударів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про наслідки повітряної атаки на військові об’єкти РФ у тимчасово окупованому Криму, де сьогодні вночі було вельми "спекотно". Повідомили, що вкотре завдали ударів по ворожим системам ППО.

Відповідна інформація з’явилася на офіційній сторінці Генштабу у Facebook. Зазначено, що вночі було атаковано російські зенітні ракетні комплекси.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей", — йдеться в повідомленні.

За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація нині уточнюється.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ, повідомили у Штабі.

"Далі буде…" — коротко підсумував Генштаб ЗСУ.

Про комплекс С-300

Зенітно-ракетний комплекс С-300 — радянська зброя, яка нині перебуває на озброєнні й української ППО, й російської.

Залежно від модифікації, ЗРК С-300 може вражати літаки на дальності від 5 до 150 км, і ракети на дальності до 40 км, на висоті від 10 метрів до 27 км, а швидкість цілей, що вражаються, може становити від 1300 до 2800 метрів в секунду.

Детальніше про С-300 читайте в матеріалі "Телеграфу": Стара, але ефективна система ППО: на що здатні ЗРК С-300

Російський ЗРК С-300

Про комплекс С-400

Зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління, яку українські Сили оборони успішно нищать.

ЗРК С-400 був розроблений у 2007 році та призначений для перехоплення повітряних цілей на дальності до 400 км, які він може засікати на відстані до 600 кілометрів та на висотах близько 30 км. При цьому можна обстрілювати до 80 цілей одночасно і наводити відразу до 160 ракет.

Втім, за даними західних аналітиків, можливості системи значно завищені. Наприклад, дальність стрілянини по повітряних цілях — не заявлені 400 км, а всього близько 200, при цьому літаки "Тріумф", що низько летять, може збити лише на дальності до 20 км. Найкраще система працює проти літаків, а ось ракети перехоплювати у С-400 виходить набагато гірше, ніж в американського ЗРК Patriot, що стоїть на озброєнні України.

Російський ЗРК С-400

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден погодився дати Україні батарею Patriot: ЗМІ повідомили деталі