Ночной удар по Крыму: в Генштабе ВСУ рассказали о последствиях эффективной работы Сил обороны

Нанесли несколько эффективных ударов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о последствиях воздушной атаки на военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму, где сегодня ночью было очень "жарко". Сообщили, что вновь нанесли удары по вражеским системам ПВО.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Генштаба в Facebook. Отмечено, что ночью атаковали российские зенитные ракетные комплексы.

"В этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", — говорится в сообщении.

По результатам поражения уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация сейчас уточняется.

Кроме того, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ, сообщили в Штабе.

"Продолжение следует..." — коротко подытожил Генштаб ВСУ.

О комплексе С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300 — советское оружие, ныне находящееся на вооружении и украинского ПВО, и российского.

В зависимости от модификации, ЗРК С-300 может поражать самолеты на дальности от 5 до 150 км, и ракеты на дальности до 40 км, на высоте от 10 метров до 27 км, а скорость поражаемых целей может составлять от 1300 до 2800 метров в секунду.

Детальнее о С-300 читайте в материале "Телеграфа": Старая, но эффективная система ПВО: на что способны ЗРК С-300

Российский ЗРК С-300

О комплексе С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения, которую украинские Силы обороны успешно уничтожают.

ЗРК С-400 был разработан в 2007 году и предназначен для перехвата воздушных целей на дальности до 400 км, которые может засекать на расстоянии до 600 километров и на высотах около 30 км. При этом можно обстреливать до 80 целей одновременно и наводить сразу до 160 ракет.

Впрочем, по данным западных аналитиков, возможности системы значительно завышены. Например, дальность стрельбы по воздушным целям — не заявленые 400 км, а всего около 200, при этом низко летящие самолеты "Триумф" может сбить лишь на дальности до 20 км. Лучше всего система работает против самолетов, а вот ракеты перехватывать у С-400 получается гораздо хуже, чем у американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении Украины.

Российский ЗРК С-400

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Байден согласился дать Украине батарею Patriot: СМИ сообщили детали