Україна виграє війну на Чорному морі, не маючи власного флота: росіян "ріжуть" морські безпілотники

Українські морські дрони влаштували російському флоту справжню різанину

Україна майже не мала власного флоту на початку повномасштабного вторгнення російських терористів. Єдиний повноцінний бойовий корабель, фрегат "Гетьман Сагайдачний", затопили у Миколаєві, щоб не дати росіянам захопити його. Проте зараз флот, як такий, Україні не особливо й потрібний – вона виграє битву за Чорне море завдяки своїм морським дронам.

Про це пише The Economist. Видання нагадує, що Україна вже потопила та пошкодила десятки російських кораблів Чорноморського флоту та прорвала зернову блокаду, фактично не маючи кораблів – зате у розпорядженні Сил оборони України є цілий флот морських дронів.

В США ще до початку війни в Україні, з 2016 року розробляли Sea Hunter, 40-метровий безпілотний корабель. Але схоже, що після української демонстрації можливостей морських безпілотників цьому проєкту настав кінець. Справжнім піонером у створенні та використанні морських дронів стала саме Україна: вони невеликі, дешеві, швидкі, легко будуються, а головне – дуже ефективні. Україна має 11 типів морських дронів, найвідоміші з яких – Sea Baby та Magura V5.

Українські морські дрони влаштували російському флоту справжню різанину. Кілька ударів дронів з різних боків здатні потопити навіть великий корабель – такий, як "Цезар Куніков". Десятки російських військових та патрульних кораблів, допоміжних та транспортних суден відчули на себе атаку морських безпілотників. Дрони навіть успішно атакували та пошкодили Кримський міст – капітальну споруду росіян.

І це ще далеко не кінець. Керівник ГУР МО Кирило Буданов, який разом з СБУ займається атаками дронів на росіян, пообіцяв більше сюрпризів для терористів.

"Приватні розробники, що працюють в інших країнах, можуть дати підказку, що це можуть бути за сюрпризи. Чотири турецькі оборонні компанії розробили підводний камікадзе USV, який може непомітно наближатися до цілей, а потім виринати для швидкісної атаки", – пише видання.

Інші країни почали інвестувати більше коштів у власні програми розвитку безпілотників. Проте, що цікаво, "буму" на морські дрони не виникло. Тільки Росія зараз активно займається розробкою таких безпілотників, але їхні результати й рядом не стоять з українськими.

Як писав "Телеграф", Україна успішно застосовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). Крім того, ця платформа може оснащуватися й іншими видами озброєння.

Також "Телеграф" писав про нову версію дрона "Sea Baby", у якій покращені всі характеристики. Морський безпілотник отримав можливість проходити 1 тисячу кілометрів та доставляти корисне навантаження вагою понад 1 тонну.