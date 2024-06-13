Украина выигрывает войну на Черном море, не имея собственного флота: россиян "режут" морские беспилотники

Украинские морские дроны устроили российскому флоту настоящую резню

У Украины почти не было собственного флота в начале полномасштабного вторжения российских террористов. Единственный полноценный боевой корабль, фрегат "Гетман Сагайдачный", затопили в Николаеве, чтобы не дать россиянам захватить его. Однако сейчас флот как таковой Украине не особенно и нужен – она выигрывает битву за Черное море благодаря своим морским дронам.

Об этом пишет The Economist. Издание напоминает, что Украина уже потопила и повредила десятки российских кораблей Черноморского флота и прорвала зерновую блокаду, фактически не имея кораблей – зато Силы обороны Украины располагают целым флотом морских дронов.

В США еще до начала войны в Украине, с 2016 года, разрабатывали Sea Hunter, 40-метровый беспилотный корабль. Но похоже, что после украинской демонстрации возможностей морских беспилотников этому проекту наступил конец. Настоящим пионером в создании и использовании морских дронов стала именно Украина: они небольшие, дешевые, быстрые, легко строятся, а главное – очень эффективны. Украина имеет 11 типов морских дронов, самые известные из которых – Sea Baby и Magura V5.

Украинские морские дроны устроили российскому флоту настоящую резню. Несколько ударов дронов с разных сторон способны потопить даже большой корабль – такой, как "Цезарь Куников". Десятки российских военных и патрульных кораблей, вспомогательных и транспортных судов почувствовали атаку морских беспилотников. Дроны даже успешно атаковали и повредили Крымский мост – капитальное сооружение россиян.

И это еще далеко не конец. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, вместе с СБУ занимающийся атаками дронов на россиян, пообещал больше сюрпризов для террористов.

"Частные разработчики, работающие в других странах, могут дать подсказку, что это могут быть за сюрпризы. Четыре турецких оборонных компании разработали подводный камикадзе USV, который может незаметно приближаться к целям, а затем выныривать для скоростной атаки", — пишет издание.

Другие страны начали инвестировать больше в собственные программы развития беспилотников. Однако, что интересно, "бума" на морские дроны не возникло. Только Россия сейчас активно занимается разработкой таких беспилотников, но их результаты и рядом не стоят с украинскими.

Как писал "Телеграф", Украина успешно применяет морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня (РСЗО). Не считая того, эта платформа может оснащаться и другими видами вооружения.

Также "Телеграф" писал о новой версии дрона "Sea Baby", в которой улучшены все характеристики. Морской беспилотник получил возможность проходить 1 тысячу километров и доставлять полезную нагрузку весом более 1 тонны.