Війна — день 841: Україна виносить ППО росіян, а окупанти "буксують" на Харківщині

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Донеччині, а найспекотнішим залишається Покровський напрямок. При цьому на Харківському напрямі справи у них йдуть не настільки добре, що стало можливим завдяки точковому використанню західної далекобійної зброї та поступовому знищенню основної кількості бойової техніки. При цьому сторони продовжують обмінюватися ракетними ударами, росіяни використовують нічний терор із залученням стратегічних бомбардувальників та дронів, а українські війська методично знищують кошти ППО, у тому числі й у Криму.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Голова ГУР Кирило Буданов каже, що росіяни вже відчули ефект від дозволу Україні бити по РФ західною зброєю.

Про новини та події 10 червня ми розповідали тут: Війна — день 838: росіяни послабили наступ на Харківщині, але активувалися в інших місцях

Із ситуацією в Україні за 11 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 839: росіяни "розгойдують" Сумщину і тиснуть у Донецькій області

А про те, що відбувалося 12 червня, читайте на засланні: Війна — день 840: окупанти сповільнилися на Харківщині, але продовжують нічний повітряний терор