Окупанти вдарили по Василькову: де він і чому росіяни його атакують

Після атаки над містом почав підійматися дим

У ніч на 12 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, де головними цілями стали Київ та Васильків, що знаходиться в області. Примітно, що в цьому містечку розташований військовий аеродром.

Загарбники використовували для атаки у бік Києва та області гіперзвукові ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31 та ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95. Очевидці повідомили, що над Васильковим почав здійматися дим після вибухів.

"Ворогом було застосовано: крилаті ракети Х-101/55 запущені 4х бортами Ту-95 з району Саратовської області Росії; (попередньо) надзвукову ракету Х47м2 комплексу "Кинджал"; ударні БпЛА типу "Шахед". Під атакою знаходився Васильків", — пише моніторинговий канал

Зазначимо, що в місті знаходиться аеродром, яким у 2022 році російські окупанти завдали ракетних ударів і буквально знищили його повністю. Таким чином це вкотре доводить, що ворог б’є по цивільних об’єктах.

На початку повномасштабного вторгнення два населені пункти під Києвом — Гостомель (на північний захід від столиці) та Васильків (на південному заході) стали одними з найгарячіших точок на карті російсько-української війни. 25 лютого окупантам удалося проникнути на територію аеродрому. Друга група зайшла на аеродром на вантажівці, що викликало запеклий бій.

12 березня росіяни повністю знищили аеродром.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків. 8 ракет влучили. Обстріляли аеропорт. Аеропорт повністю знищено. Знищено злітну смугу. Здетонував склад з боєприпасами. І вони досі детонують, бо одна з ракет потрапила до складу. Також знищено склад. з паливно-мастильними матеріалами. В результаті цього повністю ліквідовано можливості нашого аеропорту", — розповіла тоді мер Василькова Наталія Баласинович.

У тому ж 2022 році, 27 лютого, у Василькові окупаційні війська завдали удару по нафтобазі KLO. На місці сталася масштабна пожежа. Тоді з охопленої вогнем нафтобази встигли вивезти частину дизеля та газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2022 року окупанти скинули щонайменше 6 ракет до району військового аеродрому у Василькові, внаслідок чого було пошкоджено склад із боєприпасами.