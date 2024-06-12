Оккупанты ударили по Василькову: где он находится и почему россияне его атакуют

После атаки над городом стал подниматься дым

В ночь на 12 июня российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине, где главными целями стали Киев и Васильков, что находится в области. Примечательно, что в этом городке есть расположен военный аэродром.

Захватчики использовали для атаки в сторону Киева и области гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31 и ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. Очевидцы сообщили, что над Васильковым начал подниматься дым после взрывов.

"Врагом было применено: крылатые ракеты Х-101/55 запущены 4х бортами Ту-95 из района Саратовской области России; (предварительно) сверхзвуковую ракету Х47м2 комплекса "Кинжал"; ударные БпЛА типа "Шахед". Под атакой находился Васильков", — пишет мониторинговый канал.

Отметим, что в городе находится аэродром, по которому в 2022 году российские оккупанты нанесли ракетные удары и буквально уничтожили его полностью. Таким образом, это в очередной раз доказывает, что враг бьет по гражданским объектам.

В начале полномасштабного вторжения два населенных пункта под Киевом — Гостомель (на северо-запад от столицы) и Васильков (на юго-западе), стали одними из самых горячих точек на карте российско-украинской войны. 25 февраля оккупантам удалось проникнуть на территорию аэродрома. Вторая группа зашла на аэродром на грузовике, что вызвало ожесточенный бой.

12 марта россияне полностью уничтожили аэродром.

"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков. 8 ракет попали. Обстреляли аэропорт. Аэропорт полностью уничтожен. Уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. И они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами. В результате этого полностью ликвидированы возможности нашего аэропорта", — рассказала тогда мэр Василькова Наталья Баласинович.

В том же 2022 году, 27 февраля, в Василькове оккупационные войска нанесли удар по нефтебазе KLO. На месте произошел масштабный пожар. Тогда из охваченной огнем нефтебазы успели вывезти часть дизеля и газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2022 года оккупанты сбросили по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове, вследствие чего был поврежден склад с боеприпасами.