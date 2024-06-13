Даремно приїхали в Україну: у Горлівці три пропагандисти отримали тяжкі поранення

Вони у комі

В останній час все частіше з’являються цікаві новини про російських пропагандистів, яким тотально не щастить. Нещодавно біля власного будинку зарізали Антона Єговцева, а тепер важкі поранення отримали три пропагандисти телеканалу НТВ, які приїхали "попрацювати" у Горлівці.

У важкому стані зараз знаходиться кореспондент Олексій Івлієв та ще два співробітника телеканалу. Про інцидент повідомив колаборант, голова "адміністрації" тимчасово окупованої Горлівки Донецької області Іван Приходько.

Пропагандисти НТВ отримали поранення у Горлівці

Кореспондент ще з двома працівниками пропагандистського телеканалу приїхали "працювати" у селище Гольмівський. Воно знаходиться у Микитівському районі Горлівки.

У цьому селищі пропагандисти потрапили під обстріл

Вони даремно приїхали в Україну: під час обстрілу троє співробітників НТВ отримали важкі поранення. Їхній стан тяжкий, вони у комі, зараз їх реанімують лікарі.

Нагадаємо, що у квітні ЗСУ знищили офіцера-пропагандиста з російського Міноборони. Йому було 33 роки. Він супроводжував пропагандистів у Луганській області та потрапив під останній у житті обстріл.

Попри те, що російським пропагандистам хронічно не щастить, українцям варто зберігати інформаційну гігієну. Ворог придумує нові способи поширення прокремлівських наративів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни використовують дітей для поширення ворожої пропаганди. У зоні ризику підлітки з окупованих територій.