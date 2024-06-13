Зря приехали в Украину: в Горловке трое пропагандистов получили тяжелые ранения

Они в коме

В последнее время все чаще появляются интересные новости о российских пропагандистах, которым тотально не везет. Недавно возле собственного дома зарезали Антона Еговцева, а теперь тяжелые ранения получили три пропагандиста телеканала НТВ, которые приехали "поработать" в Горловке.

В тяжелом состоянии сейчас находится корреспондент Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала. Об инциденте сообщил коллаборант, глава "администрации" временно оккупированной Горловки Донецкой области Иван Приходько.

Пропагандисты НТВ получили ранения в Горловке

Корреспондент еще с двумя работниками пропагандистского телеканала приехали "работать" в поселок Гольмовский. Он находится в Никитовском районе Горловки.

В этом поселке пропагандисты попали под обстрел

Они зря приехали в Украину: во время обстрела трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения. Их состояние тяжелое, они в коме, сейчас их реанимируют врачи.

Напомним, что в апреле ВСУ уничтожили офицера-пропагандиста из российского Минобороны. Ему было 33 года. Он сопровождал пропагандистов в Луганской области и попал под последний в жизни обстрел.

Несмотря на то, что российским пропагандистам хронически не везет, украинцам следует сохранять информационную гигиену. Враг придумывает новые способы распространения прокремлевских нарративов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне используют детей для распространения вражеской пропаганды. В зоне риска подростки с оккупированных территорий.